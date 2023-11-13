Скандал із співробітником СБУ у Вінниці: Центр протидії корупції розкрив деталі

На батька контррозвідника Руслана Сивака від 2020 року записані авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску, який нині коштує близько $20 тис., а від 2021 року – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску. Нині такий продають за майже $17 тис.

Розкішне майно родичів контррозвідника записане на бабусю та батька співробітника СБУ

Родичі контррозвідника СБУ Дмитра Сивака, який причетний до бійки в одному з ресторанів Вінниці, мають дорогі автомобілі та мотоцикл. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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До відома, у Вінниці в одному із ресторанів стався конфлікт між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. Повідомляється, що нібито співробітники СБУ слухали російський шансон.

За повідомленням Центру протидії корупції, розкішне майно родичів контррозвідника записане на бабусю та батька співробітника СБУ. Як зазначається, на родину Сивака, зокрема, записані мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску, Volkswagen e-Golf 2019 року та мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року. Мінівеном від 2021 року володіє бабуся контррозвідника Богдана Сивак.

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«За нашими приблизними підрахунками, на момент купівлі аналогічне авто могло коштувати до $40-45 тис. 75-річна жінка на цьому авто не їздить і, за нашими даними, ніколи не їздила», – зазначили у ЦПК.

На батька контррозвідника Руслана Сивака від 2020 року записані авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску, який нині коштує близько $20 тис., а від 2021 року – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску. Нині такий продають за майже $17 тис.

«При цьому, жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сивака мали чи мають бізнес, у реєстрах немає», – наголошують у ЦПК.

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Активісти Центру поцікавились у батька Сивака, як родині контррозвідника, особливо бабусі, вдалося придбати такий автопарк. «Якби Богдана Михайлівна мала «Бентлі Континенталь» якийсь там великий, ну, без питань. І то – це не ваше діло. Вона все життя пропрацювала, 40 років, військовою була», – сказав чоловік.

У ЦПК також заявили, що потім Сивак скерував до них свого адвоката. «А коли ми попросили контакти цього адвоката, сказав, що, як ми їх не знаємо, то нема чого дзвонити», – йдеться у повідомленні.

У Центрі повідомили, що Руслан Сивак переконував їх, що такі публікації «не на часі робити. Є ж інакші справи в країні».

До відома, у Вінниці в одному із ресторанів стався конфлікт між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. Повідомляється, що нібито співробітники СБУ слухали російський шансон. Після того, як музичний супровід закладу о 22.00 закінчив свою роботу, гості військового почули, як із VIP-зали, де своє день народження святкував контррозвідник, пролунав російський шансон «Владимирский централ» та «Приходите в мой дом, мои двери открыты» Михайла Круга.