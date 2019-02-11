У Вінниці на День закоханих реєструватимуть «одноденні шлюби»



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Акцію «Одруження на один день» проведуть 14 лютого

Зрозуміло, йдеться про розважальну акцію, яку влаштують у центрі Вінниці у четвер, 14 лютого – на День усіх закоханих.

До речі, аналогічну організовували у нашому місті й торік. Схоже, вона сподобалася молоді, тож вирішили провести її й цього року.

«14 лютого на площі Європейській відбудуться заходи до Дня закоханих. Тут на всіх бажаючих чекають акції «Одруження на один день», «Залиш валентинку – знайди половинку». Також діятиме фото-зона для закоханих», – повідомляють у мерії Вінниці.

Тож охочі матимуть можливість трохи розважитися, уклавши «одноденний шлюб» й зробивши фото на згадку. Організатори запевняють, що обов'язково видаватимуть «свідоцтво» про одруження.

Акція «Одруження на один день» стартує о 16:00, реєстрація ж учасників розпочнеться на півгодини раніше.

Джерело: naparise.com