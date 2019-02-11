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    У Вінниці на День закоханих реєструватимуть «одноденні шлюби»

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    У Вінниці на День закоханих реєструватимуть «одноденні шлюби»

    Акцію «Одруження на один день» проведуть 14 лютого

    Зрозуміло, йдеться про розважальну акцію, яку влаштують у центрі Вінниці у четвер, 14 лютого – на День усіх закоханих.

    До речі, аналогічну організовували у нашому місті й торік. Схоже, вона сподобалася молоді, тож вирішили провести її й цього року.

    «14 лютого на площі Європейській відбудуться заходи до Дня закоханих. Тут на всіх бажаючих чекають акції «Одруження на один день», «Залиш валентинку – знайди половинку». Також діятиме фото-зона для закоханих», – повідомляють у мерії Вінниці.

    Тож охочі матимуть можливість трохи розважитися, уклавши «одноденний шлюб» й зробивши фото на згадку. Організатори запевняють, що обов'язково видаватимуть «свідоцтво» про одруження.

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    Акція «Одруження на один день» стартує о 16:00, реєстрація ж учасників розпочнеться на півгодини раніше.

    Джерело: naparise.com

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