До Вінниці на зберігання привезуть з Покровська пам’ятник Миколі Леонтовичу

Мать Тереза могла бы во многом справедливо упрекнуть украинских военных.

12 вересня 2024 року було підписано Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння між містами Вінниця та Покровськ Донецької області. Однією з перших ініціатив стало убезпечення пам’ятника Миколі Леонтовичу, який перевезуть з Покровська до Вінниці на зберігання. Це рішення було прийнято у зв'язку з постійними артилерійськими обстрілами міста Покровськ, яке нині знаходиться на лінії фронту через активні військові дії російських військ. Про це інформує пресслужба Вінницької мерії.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що за умов складної ситуації на фронті, спільно з Покровською міською військовою адміністрацією на чолі з Сергієм Добряком було домовлено про перевезення пам'ятник видатному українському композитору до Вінниці, де він буде тимчасово встановлений на території Центрального міського парку імені Миколи Леонтовича.

Очільник громади підкреслив, що сьогодні російська артилерія вже дістає до Покровська – міста Донеччини, де Микола Леонтович закінчував писати свій легендарний «Щедрик».

Начальник міської адміністрації Покровська Сергій Добряк зазначив, Меморандум про співпрацю між містами розпочався саме з культурної галузі, але може бути розширений в майбутньому.

«Вінниця обрана не випадково, адже саме тут Микола Леонтович народився та творив, і саме тут його було вбито у 1921 році. Вінниччина завжди мала важливе значення для його творчої спадщини. І сьогодні ми ведемо боротьбу за свою незалежність, свободу та життя від рашистської навали. Тому було прийнято спільне рішення між двома містами про тимчасовий прихисток для пам’ятника тим більше, що вінницький парк має ім’я видатного українця – Миколи Леонтовича. Меморандум – це перший крок до тіснішої співпраці між нашими містами, яка може включати не лише культурні проєкти, але й економічну та соціальну підтримку на шляху до спільної Перемоги», – говорить Сергій Добряк.

«Ми всі спостерігаємо, як рашисти намагаються знищувати все українське. І коли вони заходять в українські міста. Тому наше завдання – максимально зберігати нашу історію, нашу ідентичність і наші культурні пам’ятки», – резюмував Сергій Моргунов.