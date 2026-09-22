На Вінниччині внаслідок аварії загинули двоє дітей

Двоє малолітніх дітей віком дев'яти місяців та чотири роки, які перебували у ВАЗ, загинули на місці події

У Вінницькій області через аварію між легковиком та вантажівкою загинули двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Аварія сталася 21 вересня близько 19:40 неподалік села Вища-Кропивна. За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ та вантажівкою MAN із напівпричепом.

У результаті ДТП двоє малолітніх дітей віком дев'яти місяців та чотири роки, які перебували у ВАЗ, загинули на місці події. Ще троє людей – 35-річний водій легковика, 42-річна жінка та 10-річний хлопчик – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення.

Усі причини та обставини аварії встановлюються. Призначено проведення експертиз.

До слова, на автодорозі сполученням Святопетрівське – Вишневе сталася смертельна аварія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з бетонозмішувачем 40-річний пасажир Dodge Dart від отриманих травм загинув на місці події, 36-річний водій вказаного автомобіля помер в лікарні.