У Вінниці сталася потрійна аварія (фото)

Унаслідок ДТП пошкоджено три автівки

Сьогодні, 31 серпня, у Вінниці неподалік Центрального ринку трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на vinnitsa.info.

Попередньо відомо, що внаслідок ДТП пошкоджено три автівки.

Патрульна поліція Вінницької області зауважила, що на місце події виїхали патрульні. Попередньо постраждалих та ускладнень у русі немає.

Наразі правоохоронці на місці події з’ясовують усі обставини аварії.

До слова, поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду на об’їзній дорозі Вінниці за участі трьох транспортних засобів. Унаслідок ДТП водійка ВАЗ та її 43-річний пасажир отримали травми й були госпіталізовані.

Також поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі двох авто у Вінницькому районі. Внаслідок аварії травмувалися водії обох транспортних засобів та четверо пасажирок.