Apple розповіла про топ-10 корисних функцій iPhone (відео)

Apple нагадує, що якщо екран смартфона заповнений віджетами, їх можна групувати

Офіційний YouTube-канал Apple Support опублікував відео з десятьма корисними функціями, які допоможуть користувачеві максимально полегшити досвід використання iPhone.

Так, провівши пальцем по верхній частині екрана у програмі «Калькулятор», можна видалити неправильно набрані цифри.

Apple також нагадує, що якщо екран смартфона заповнений віджетами, їх можна групувати. iPhone аналізуватиме «стопку» віджетів і відображатиме найбільш актуальну інформацію протягом дня. При цьому можна погортати до потрібного віджету вручну.

Ще одна зручна функція дозволяє вибрати кілька фотографій та перемістити їх в іншу програму, практично та ж, як це реалізовано на комп'ютерах.

Apple також виділила функцію заміни тексту, за допомогою якої користувач може вводити слова та фрази, вписавши кілька символів. Наприклад, скорочення «ітд» замінюється фразою «і так далі».

У відео також розповідається, як закріплювати повідомлення в iMessage, відкривати програму камери одним рухом, сканувати документи за допомогою нотаток, отримувати більше інформації за допомогою Live Text, швидко пересуватися по зображеннях у галереї та виконувати пошук телефоном прямо з головного екрана.

Нагадаємо, нещодавно Apple запровадила програму Self Service Repair, дозволивши користувачам самостійно обслуговувати свої смартфони.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.