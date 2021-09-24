Google готова уповільнити браузер Chrome

Згідно з дослідженнями Chrome, 70% вразливостей пов'язані з безпекою пам'яті

Компанія Google розглядає можливість уповільнення фірмового браузера Chrome заради безпеки користувачів. Про це повідомляється в блозі команди сервісу.

Згідно з дослідженнями Chrome, 70% вразливостей пов'язані з безпекою пам'яті. Експерти розглянули три варіанти, які можуть позбавити користувачів від проблем - перевірка часу компіляції, часу виконання та використання більш безпечних мов програмування.

Перший спосіб виявився нереалізованим через особливості мови C ++. При цьому розробники відзначили, що для перевірки часу виконання можна використовувати MiraclePtr, завдяки чому позбутися 50% вразливостей в Chrome.

Якщо компанія вирішить вибрати цей варіант, то безпека користувачів посилиться, але це також може привести до деяких проблем продуктивності та стабільності роботи браузера.

Крім того, співробітники Google розглядають можливість використання мови програмування Rust, щоб реалізувати перевірку компіляції.

Нагадаємо, у популярній американській соцмережі Facebook знайшли привілейованих користувачів, яких звільняють від дотримання деяких правил соцмережі.

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