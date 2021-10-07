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    Google примусово запустить двофакторну аутентифікацію у 150 млн користувачів

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    У Google підкреслили, що двофакторна аутентифікація - це основа безпеки для клієнтів компанії - Google примусово запустить двофакторну аутентифікацію у 150 млн користувачів
    У Google підкреслили, що двофакторна аутентифікація - це основа безпеки для клієнтів компанії
    Фото: Depositphotos

    При вході в свій аккаунт на якому-небудь сервісі Google, користувач повинен підтвердити, що це саме він через інший авторизований пристрій

    У 150 млн користувачів Google і 2 млн авторів YouTube буде автоматично підключена опція двофакторної аутентифікації. Про це нововведення повідомляється в офіційному блозі Google.

    «До кінця 2021 роки ми плануємо автоматично підключити 150 млн користувачів Google до двофакторної аутентифікації і зажадати, щоб 2 млн авторів YouTube також почали її використовувати», - йдеться в повідомленні компанії.

    У Google підкреслили, що двофакторна аутентифікація - це основа безпеки для клієнтів компанії.

    Суть цієї опції полягає в тому, що при вході в свій аккаунт на якому-небудь сервісі Google, користувач повинен підтвердити, що це саме він через інший авторизований пристрій. Наприклад, якщо людина намагається відкрити пошту Google через комп'ютер, на його мобільний телефон прийде повідомлення з проханням підтвердити авторизацію.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

    Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

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    Теги: Google телефон Facebook YouTube Instagram WhatsApp
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    Google примусово запустить двофакторну аутентифікацію у 150 млн користувачів