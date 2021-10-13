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    Усі iPhone потребують термінового оновлення

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    Оновлення усуває деяку вразливість системи - Усі iPhone потребують термінового оновлення

    Оновлення усуває деяку вразливість системи

    Фото з відкритих джерел

    Apple випустила оновлення для iPhone і iPad і закликала користувачів оновитися

    Apple випустила нову версію iOS і закликала всіх користувачів завантажити і встановити останнє оновлення. Про це повідомляє видання Digital Trends.

    Опис термінового апдейта з'явився на сайті компанії. У документі говориться, що для користувачів фірмових смартфонів і планшетів стали доступні версії iOS 15.0.2 і iPadOS 15.0.2. Оновлення є мінорним, проте включає в себе патчі безпеки, що закривають деякі уразливості в захисті iPhone і iPad.

    Зокрема, оновлення усуває вразливість, яка дозволяє виконати довільний код із привілеями ядра. У повідомленні йдеться про те, що інженерам Apple відомі випадки застосування цієї помилки ПО в реальному житті.

    «Для захисту наших клієнтів Apple не розкриває, не обговорює і не підтверджує проблеми безпеки до тих пір, поки не буде проведено розслідування і не будуть доступні відповідні поновлення», – уточнили інженери американської компанії.

    Згадані апдейти доступні для користувачів екосистеми Apple з понеділка, 11 жовтня.

    Нагадаємо, Apple оголосила офіційні ціни на смартфони iPhone 13 в Україні.

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    Теги: розслідування Apple
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    Усі iPhone потребують термінового оновлення