Усі iPhone потребують термінового оновлення

Apple випустила оновлення для iPhone і iPad і закликала користувачів оновитися

Apple випустила нову версію iOS і закликала всіх користувачів завантажити і встановити останнє оновлення. Про це повідомляє видання Digital Trends.

Опис термінового апдейта з'явився на сайті компанії. У документі говориться, що для користувачів фірмових смартфонів і планшетів стали доступні версії iOS 15.0.2 і iPadOS 15.0.2. Оновлення є мінорним, проте включає в себе патчі безпеки, що закривають деякі уразливості в захисті iPhone і iPad.

Зокрема, оновлення усуває вразливість, яка дозволяє виконати довільний код із привілеями ядра. У повідомленні йдеться про те, що інженерам Apple відомі випадки застосування цієї помилки ПО в реальному житті.

«Для захисту наших клієнтів Apple не розкриває, не обговорює і не підтверджує проблеми безпеки до тих пір, поки не буде проведено розслідування і не будуть доступні відповідні поновлення», – уточнили інженери американської компанії.

Згадані апдейти доступні для користувачів екосистеми Apple з понеділка, 11 жовтня.

Нагадаємо, Apple оголосила офіційні ціни на смартфони iPhone 13 в Україні.

Читайте також: