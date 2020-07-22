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    У світі

    У Росії зареєструваний перший випадок повторного зараження коронавірусом

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    &nbsp;Всього в Росії заражені 789 190 осіб. З них вилікувалися 572 053 людини, 12 745 чоловік померли. - У Росії зареєструваний перший випадок повторного зараження коронавірусом
     Всього в Росії заражені 789 190 осіб. З них вилікувалися 572 053 людини, 12 745 чоловік померли.

    Повторно протягом двох місяців інфікувався один з медиків

    У Володимирській області Росії зареєстрували випадок повторного зараження коронавірусом. Про це повідомив голова регіону Володимир Сипягин, пишуть росЗМІ.

    За словами Сипягина, повторно інфікувався один з медиків.

    Губернатор уточнив, що перше і друге зараження сталися протягом двох місяців. Раніше офіційно не повідомлялося про повторні зараження на території Росії.

    Сипягин закликав жителів дотримуватися запобіжних заходів і носити маски в громадських місцях, а людям старше 65 років і з хронічними захворюваннями рекомендував залишатися на самоізоляції.

    У Володимирській області за добу виявили 35 нових випадків інфікування, всього в регіоні загалом заразилися 5333 людини. Одужали 4774 людини, 116 померли. Всього в Росії заражені 789 190 осіб. З них вилікувалися 572 053 людини, 12 745 чоловік померли.

    Раніше російські епідеміологи прогнозували збільшення захворюваності коронавірусом у листопаді і триватиме до січня.

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 липня зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

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