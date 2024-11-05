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Трамп проголосував на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп проголосував на виборах
Трамп прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною
фото: Reuters

Кандидат на пост президента США заявив, що він «дуже впевнений» у своїй перемозі на виборах

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проголосував у Флориді. Про це повідомляє CNN.

Республіканець прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом з дружиною Меланією Трамп. Після голосування Трамп виступив із промовою у якій зазначив, що його остання президентська кампанія була найкращою.

«Я провів чудову кампанію. Я думаю, що це була, можливо, найкраща з трьох. У першій ми досягли великих успіхів. Друга була набагато кращою, але щось сталося. Я б сказав, що це найкраща кампанія, яку ми проводили», – сказав він.

Кандидат на пост президента США заявив, що він «дуже впевнений» у своїй перемозі на виборах, водночас висловивши розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти деякий час. «Я почуваю себе дуже впевнено. Я чую, що у нас скрізь все дуже добре», – сказав Трамп.

Як повідомлялося, республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп звернувся до своїх виборців. Він закликав їх залишатися в чергах на виборчих дільницях незалежно від того, скільки часу на це піде.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США

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