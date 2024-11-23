Путін наказав витіснити ЗСУ з Курщини: Зеленський назвав терміни

Росія досі не зазнавала таких втрат, як нині на Курському напрямку

Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін поставив за мету витіснити українські війська з Курської області до 20 січня 2025 року – дати інавгурації президента США. Про це глава держави сказав у спілкуванні з журналістами під Третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, пише «Укрінформ».

«Я впевнений, що Путін хоче нас витіснити з Курщини до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Але він не контролює ситуації. Курська операція – це не іграшки. Ми показали, що він не спроможний захищати повністю свою державу. Він усе кинув на окупацію та руйнацію України», – заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що Росія досі не зазнавала таких втрат, як нині на Курському напрямку.

Водночас Президент зауважив, що найважчою зараз є ситуація на сході України.

«Путін хоче показати, що виконає так звані завдання СВО – окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання у нього є», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок удару Storm Shadow по Курській області 20 листопада ліквідовано 500 північнокорейських солдатів, генерала Валерія Солодчука, 18 російських офіцерів і поранено 33 солдатів.

Також наразі командування Збройних Сил України не планує виводити війська з тих територій Курської області РФ, які вони контролюють.