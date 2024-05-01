Карлсон дарма витратив час і гроші спонсорів. Дуґін виявився просто нецікавим

«Дуґін обґрунтовує, чому росіяни мусять жити дуже погано – бо це, мовляв, розвиває якусь «духовність»

Ультрареспубліканець Такер Карлсон (це той, що брав інтерв'ю в Путіна) тепер взявся за «філософа» Дуґіна і оприлюднив 20 хвилин інтерв'ю з цим персонажем.

По суті, 20 хвилин совково-православного колективізму – і, звісно, констатації русофобії Заходу.

Ляпотіння Дуґіна надто ідіотичне, щоб бути цікавим – але надто нудне, щоб бути смішним. Так що Карлсон дарма витратив час і гроші спонсорів – таким зацікавляться хіба окремі американці з дуже специфічними інтересами.

– Індивідуалізм – неправильне розуміння людської природи.

– Все [руйнівне] почалося в англосаксонському світі з протестантської Реформації та з номіналістського ставлення до того, що немає жодних ідей, є лише окремі речі.

– Якщо головне завдання [Заходу] полягає в тому, щоб знищити традиційні цінності, традиційну сім'ю, традиційні держави, традиційні переконання, то це може бути однією з основ русофобії. Тож це навряд чи випадковість, це щось глибше.

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Це настільки тупо і нудно, що навіть не годиться для пропаганди «дивіться, які в Росії дикуни».

Так, Дуґін обґрунтовує, чому росіяни мусять жити дуже погано – бо це, мовляв, розвиває якусь «духовність». Рабство і обожнення влади – теж елементи «російської духовності». Але з таким викладенням навряд хтось дослухає чи дочитає до кінця. А в плані колективізму й дисциплінованості народу є значно більш очевидний і зрозумілий приклад: Китай.

Коротше, цей бюджет Карлсон спустив в унітаз. Але що робити, якщо після смерті Жиріновського в Росії і фріків телегенічних не залишилось?

І, як і у випадку з Путіним, писок Карлсона наокремо завдає :) Кожного разу здається, що він ледь стримується, щоб не побитись головою об стіл від почутого.