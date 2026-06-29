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На Обухівщині автомобіль BMW збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Обухівщині автомобіль BMW збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
Поблизу міста Обухів 55-річний водій автомобіля BMW зіткнувся з велосипедистом
фото: Національна поліція України

Потерпілого екстрено госпіталізували, проте від отриманих травм чоловік помер у лікарні

На Обухівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 41-річний велосипедист. Аварія сталася напередодні, 28 червня, на автодорозі Київ–Знам’янка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, поблизу міста Обухів 55-річний водій автомобіля BMW зіткнувся з велосипедистом, який рухався попереду в попутному напрямку в лівій смузі. ДТП відбулася в момент, коли чоловік на велосипеді почав переїжджати дорогу у праву смугу.

Внаслідок потужного удару потерпілий отримав важкі тілесні ушкодження. Його екстрено госпіталізували, проте від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у місті Узин на Білоцерківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами автомобіля загинув літній велосипедист. Аварія сталася 9 червня близько 12:44 в центрі міста. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan рухався вулицею та збив велосипед Ardis, який їхав у попутному напрямку і саме виконував поворот ліворуч. 

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Теги: ДТП смерть Київщина велосипед

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