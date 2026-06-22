Україна і Молдова рухатимуться до ЄС окремо – фон дер Ляєн

Президент Євроради відзначив високу динаміку Молдови у виконанні зобов'язань перед ЄС

Україна та Молдова рухатимуться окремо на шляху до Європейського Союзу після відкриття першого кластеру переговорів про вступ. Як інформує «Главком» із посиланням на «Укрінформ», про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла журналістам у Брюсселі, на спільній пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду.

«Після відкриття першого кластера кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вони мають виконувати зобов’язання щодо реформ, і ці реформи різні для різних країн-кандидатів», – пояснила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що оцінка прогресу базуватиметься виключно на заслугах. Це дасть країнам чітке розуміння необхідних кроків для виконання вимог ЄС, після чого Брюссель виконуватиме свої зобов'язання.

Водночас Кошта додав, що такий підхід не означає затягування процесу, оскільки все залежить від темпу реформ. Він відзначив високу динаміку Молдови у виконанні зобов'язань.

При цьому Кошта наголосив на важливості геополітичного контексту, який вимагає від усіх сторін працювати наполегливіше та швидше, не знижуючи при цьому планку критеріїв вступу.

«Як країни-кандидати, так і країни-члени, повинні розуміти та відчувати терміновість виконання зобов’язань. Це не означає, що треба забути про критерії. Це означає, що всі мають працювати наполегливіше та швидше, щоб виконувати критерії та рухатися вперед якомога швидше», – наполіг очільник Євроради.

Нагадаємо, Україна минулого тижня офіційно розпочала переговори за першим кластером на шляху до членства в Європейському Союзі. У Брюсселі назвали цей тиждень історичним для української євроінтеграції та підтвердили готовність продовжувати політичну, фінансову й військову підтримку Києва.

До слова, Україна розраховує завершити основний етап переговорів щодо вступу до Європейського Союзу протягом найближчих півтора року та вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році.