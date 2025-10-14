Скільки грошей піде на відбудову Гази? Прогноз ООН

Згідно з оцінкою ООН, Євросоюзу та Світового банку, лише за перші три роки на відновлення піде приблизно $20 млрд

Відновлення Газа може зайняти десятиріччя та загалом потребуватиме близько $70 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника ООН Яко Сіллієрса, якого цитує Deutsche Welle.

За словами посадовця, після припинення вогню в секторі Газа необхідно якомога швидше розпочати відновлювальні роботи. Спершу треба розібрати руїни будівель у містах і вивезти звідти понад 55 млн тонн будівельного сміття. «Згідно з оперативною оцінкою збитків і потреб, проведеною спільно ООН, Європейським Союзом і Світовим банком, на відновлення Гази буде потрібно близько $70 млрд», – розповів він.

Завдання організацій, крім визначення масштабу руйнувань, передбачає і розстановку пріоритетів «в тому, які райони необхідно відновити першочергово і на чому зосередити зусилля». «Ймовірно, не всі території будуть відновлені», – каже представник ООН.

Сіллієрс розповів, що лише за перші три роки на відновлення піде приблизно $20 млрд. Водночас він відмовився назвати терміни, які необхідні для повного завершення відновлювальних робіт в секторі Газа. За його словами, вони можуть зайняти десятки років і залежатимуть від обсягів отриманого фінансування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх для того, аби взяти участь у саміті разом зі світовими лідерами, присвяченому завершенню війни в Газі.

Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.

Згодом Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.