Скільки грошей піде на відбудову Гази? Прогноз ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Скільки грошей піде на відбудову Гази? Прогноз ООН
За словами представника ООН, відновлення Гази може зайняти десятки років
фото: AP

Згідно з оцінкою ООН, Євросоюзу та Світового банку, лише за перші три роки на відновлення піде приблизно $20 млрд

Відновлення Газа може зайняти десятиріччя та загалом потребуватиме близько $70 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника ООН Яко Сіллієрса, якого цитує Deutsche Welle.

За словами посадовця, після припинення вогню в секторі Газа необхідно якомога швидше розпочати відновлювальні роботи. Спершу треба розібрати руїни будівель у містах і вивезти звідти понад 55 млн тонн будівельного сміття. «Згідно з оперативною оцінкою збитків і потреб, проведеною спільно ООН, Європейським Союзом і Світовим банком, на відновлення Гази буде потрібно близько $70 млрд», – розповів він.

Завдання організацій, крім визначення масштабу руйнувань, передбачає і розстановку пріоритетів «в тому, які райони необхідно відновити першочергово і на чому зосередити зусилля». «Ймовірно, не всі території будуть відновлені», – каже представник ООН.

Сіллієрс розповів, що лише за перші три роки на відновлення піде приблизно $20 млрд. Водночас він відмовився назвати терміни, які необхідні для повного завершення відновлювальних робіт в секторі Газа. За його словами, вони можуть зайняти десятки років і залежатимуть від обсягів отриманого фінансування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх для того, аби взяти участь у саміті разом зі світовими лідерами, присвяченому завершенню війни в Газі.

Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.

Згодом Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.

