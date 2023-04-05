Гаррі Каспаров визнав: питання Криму – психологічна проблема для російської опозиції

Каспаров прокоментував процес об’єднання російської опозиції і перешкоди на цьому шляху

На сьогодні серед російських опозиціонерів в еміграції немає людей, які б заявляли, що Крим належить Росії. Хоч вимовити за п'ять секунд «Війна злочинна, режим нелегітимний, Крим український» багато хто досі не може, опозиціонери при цьому кажуть, що готові визнати український суверенітет та кордони 1991 року. Про це в інтерв'ю Главкому» розповів опозиційний російський політик Гаррі Каспаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Каспарова, серед російських опозиційних груп існує багато суперечок та образ. Попри це, вони намагаються налагодити контакт: у кінці квітня відбудеться об'єднана конференція ліберальної опозиції у Берліні, а в червні – форум у Брюсселі.

«Я не переоцінюю процес різних заходів, просто йде пошук найефективніших різних форм взаємодій різних груп російської опозиції, які опинилися в еміграції. Захід, який відбудеться наприкінці квітня, організують під егідою Ходорковського (провідний російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який зараз живе у Лондоні – «Главком»)», – розповідає Каспаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Берлінський захід залучить набагато більше людей. І певною мірою це підготовка до тієї зустрічі, яку готують європейці у Брюсселі. Тому що після виключення Росії з Ради Європи було ухвалено рішення про початок контактів з російським громадянським суспільством, з російською опозицією.

«Тому що, на відміну від Білорусі, де є представник (Світлана Тихановська та її команда, яка має чітку легітимність виборців), у російській опозиції – розбрід та хитання. Поступово ми налагоджуємо цю взаємодію», – додав опозиціонер.

20 березня у Парижі вже відбулася зустріч російських опозиціонерів з керівництвом ПАРЄ (Парламентська асамблея Ради Європи – «Главком»). Це був перший крок до формування постійно діючої групи взаємодії.

Керівництво західних країн підштовхує російську опозицію до більш серйозних та активних дій, проте це не основна причина, чому російська опозиція почала активніше діяти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це питання не так пов'язане із Заходом, стільки з війною, бо сьогодні багато розбіжностей, які існували, відійшли на другий план. Я не хочу говорити, що ми мали рацію у суперечці з тими, хто сподівався домогтися якихось змін від Росії», – додав Гаррі Каспаров.

Нагадаємо, що нещодавно російська опозиція почала збройний опір Путіну.

До слова, на початку березня російські пропагандисти розносили фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».