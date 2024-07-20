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Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
фото: Офіс Президента

Розмова між президентами стала першою з того часу, як Трамп залишив Білий дім

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Про це він розповів у соцмережах. 

Зеленський зазначив, що привітав Трампа з номінацією від Республіканської партії, засудив жахливий замах у Пенсильванії та побажав сил і абсолютної безпеки надалі.

«Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня», – зазначив президент України.

За його словами, він домовився із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Як повідмолялося, 19 липня, кандидат у президента США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський мають провести телефонну розмову. Вона стане першою з того часу, як Трамп залишив Білий дім. Про це повідомляє CNN.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

Як повідомлялося, у Мілуокі 15 липня розпочав роботу з'їзд Республіканської партії. У перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса – кандидатом у віцепрезиденти.

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Теги: Дональд Трамп президент Володимир Зеленський

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