Авіакатастрофа в Росії: серед загиблих є громадянин Швейцарії
- Сьогодні, 12:29
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Всього загинула 71 людина
Посольство Швейцарії в Росії отримало офіційне підтвердження загибелі громадянина цієї країни в катастрофі Ан-148 у Підмосков'ї. Про це повідомила представник посольства зі зв'язків з пресою Валентина Ануфрієва, передає видання «Інтерфакс».
«Так, ми підтверджуємо. Отримали вже офіційну інформацію, що, на жаль, громадянин Швейцарії загинув», - сказала вона.
Ануфрієва відмітила, що посольство продовжує підтримувати контакти з російською стороною і з сім'єю загиблого.
Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.
Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».
Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.
Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.