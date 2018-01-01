Авіакатастрофа в Росії: серед загиблих є громадянин Швейцарії

Всього загинула 71 людина

Посольство Швейцарії в Росії отримало офіційне підтвердження загибелі громадянина цієї країни в катастрофі Ан-148 у Підмосков'ї. Про це повідомила представник посольства зі зв'язків з пресою Валентина Ануфрієва, передає видання «Інтерфакс». «Так, ми підтверджуємо. Отримали вже офіційну інформацію, що, на жаль, громадянин



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Всього загинула 71 людина

Посольство Швейцарії в Росії отримало офіційне підтвердження загибелі громадянина цієї країни в катастрофі Ан-148 у Підмосков'ї. Про це повідомила представник посольства зі зв'язків з пресою Валентина Ануфрієва, передає видання «Інтерфакс».

«Так, ми підтверджуємо. Отримали вже офіційну інформацію, що, на жаль, громадянин Швейцарії загинув», - сказала вона.

Ануфрієва відмітила, що посольство продовжує підтримувати контакти з російською стороною і з сім'єю загиблого.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.