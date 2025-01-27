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Шість авіабомб на одну лікарню. Що відбувається у медзакладі Берислава, атакованому росіянами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шість авіабомб на одну лікарню. Що відбувається у медзакладі Берислава, атакованому росіянами
26 січня окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині
фото: Херсонська ОВА

Після скиду шістьох авіабомб лікарня в Бериславі на Херсонщині продовжує працювати

Вчорашні шість авіабомб майже вщент розбили територію лікарні в Бериславі на Херсонщині. В приміщеннях вибиті вікна, двері, зруйновані стіни та обладнання. Попри це медики вийшли сьогодні на роботу. Про це в коментарі «Главкому» розповів директор лікарні Север’ян Кардава.

«У лікарні мало що вціліло, але намагаємось й надалі приймати пацієнтів. Надаємо необхідну допомогу і відправляємо в інші медзаклади, де більш безпечно. Персонал вийшов на роботу навіть попри те, що дехто отримав контузії. Сьогодні зранку бачив цих людей, з ними все гаразд. Добре, що всі живі, і на той час в лікарні не було пацієнтів. Але емоційно – дуже страшно. Скидати авіабомби на лікарню – це нормально?», – сказав він.

Шість авіабомб на одну лікарню. Що відбувається у медзакладі Берислава, атакованому росіянами фото 1
фото: Херсонська ОВА

Кардава додав, що до повномасштабної війни лікарня була однією з найкращих в області. 

«Ми обслуговували три райони і мали профільних спеціалістів – хірургів, гінекологів та інших. Гарно працювала реанімація, де приймали важкохворих пацієнтів. Але з війною багато фахівців виїхало з міста. Зараз маємо невеликий персонал, і вони – герої, адже працюють у таких страшних умовах».

Шість авіабомб на одну лікарню. Що відбувається у медзакладі Берислава, атакованому росіянами фото 2
фото: Херсонська ОВА

Директор медзакладу зауважив, що наразі лікарню, ймовірно, буде неможливо відбудувати, хіба що після війни.

Берислав – прифронтове місто, розташоване за 15 км від окупованої Нової Каховки. Навпростець ця відстань доходить до 5 км, звідки часто прилітають ворожі снаряди. 

Нагадаємо, російські терористи 26 січня атакували з авіації Берислав. Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя. Повідомляється, що персонал лікарні встиг сховатися в укритті. 

Зауважимо, що за даними МОЗ станом на середину грудня 2024 року, внаслідок російських обстрілів, в Україні було пошкоджено 1 938 медичних об'єктів у 715 закладах охорони здоров'я, а 297 об'єктів у 99 медзакладах зруйновано повністю. Відновили 935 медичних закладів.

Найбільших втрат зазнали медичні заклади в Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, триває 1069-й день війни. У неділю, 26 січня, внаслідок атак російської армії по східних та південно-східних регіонах держави є загиблі та поранені, зруйновані десятки житлових будинків. 

Також у ніч на 27 січня Росія дронами атакувала Прикарпаття, де зафіксували загоряння на об’єктах критичної інфраструктури. В Дніпрі було чути серію вибухів – один з російських дронів упав на багатоповерхівку, на останньому поверсі зайнялась пожежа.

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Теги: росія війна Херсонщина лікарня Україна медик

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