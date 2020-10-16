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    У світі

    Азербайджан заявив про звільнення ще трьох сіл в Нагірному Карабасі

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    &laquo;Хай живе азербайджанська армія&raquo;, &ndash; наголосив президент Алієв - Азербайджан заявив про звільнення ще трьох сіл в Нагірному Карабасі
    «Хай живе азербайджанська армія», – наголосив президент Алієв

    Азербайджанська армія взяла під свій контроль три села у Ходжавендському районі

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про звільнення з-під вірменської окупації ще декількох населених пунктів у Нагірному Карабасі.

    Про це азербайджанський лідер оголосив на своїй сторінці у Twitter.

    За його словами, азербайджанська армія взяла під свій контроль три села у Ходжавендському районі.

    Алієв уточнив, що 16 жовтня було встановлено контроль над селами Хірманджиг, Агбулаг та Ахуллу.

    «Хай живе азербайджанська армія», – наголосив він.

    Нагадаємо, 15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

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