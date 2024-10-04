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Тіма Волза рокритикували через неточні заяви

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Тіма Волза рокритикували через неточні заяви

 Висуванець на пост віцепрезидента схильний робити неточні заяви, за які доводиться виправдовуватися перед громадськістю

Члени команди кандидатки на пост президента США від Демократичної партії Камали Гарріс опинилися в складній ситуації через проблеми з висуванцем на пост віцепрезидента Тімом Волзом, якому доводиться виправдовуватися перед громадськістю за неточні заяви. Про це повідомляє Politico.

Під час теледебатів із кандидатом від Республіканської партії Джей Ді Венсом на CBS Волз стверджував, що перебував у Гонконзі під час придушення протестів у Пекіні в 1989 році. Проте пізніше він зізнався, що помилився щодо дат, зазначивши: «Часом я туплю».

Крім того, Волз неодноразово описував себе як «старшого сержанта у відставці», хоча не закінчив відповідні сержантські курси. Також під час виборчої кампанії на пост губернатора він створив враження, що брав участь у бойових діях, хоча насправді цього не було.

Команда Камали Гарріс виправдовувала Волза, заявляючи, що він «обмовився». Однак ці випадки підривають його образ чесної людини, що базується на його біографії як політика із Середнього Заходу.

Крім неточних заяв, Волз також змушений пояснювати свій арешт у 1995 році за водіння в нетверезому стані, коли він працював учителем у Небрасці.

Зазначається, що неправдиві твердження Волза суперечать його образу добропорядного й чесного хлопця із Середнього Заходу.

 

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Теги: США партії політика

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