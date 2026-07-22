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Біля берега Норвегії рибалки знайшли уламки російської ракети

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Біля берега Норвегії рибалки знайшли уламки російської ракети
На місце знахідки викликали берегову охорону
Фото: Morten Gåsvand

Уламки були довжиною до 1,5 метрів

На півночі Норвегії, поблизу села Кіберз, виявили уламки ймовірно російської ракети, повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Як відомо, на уламки випадково натрапили рибалка Кеннет Стенсен та фотограф-натураліст Мортен Гасванд.

«Ми звикли до того, що на дні моря можна знайти найрізноманітніші речі. Але саме ракета – це, звичайно, трохи лякає», – прокоментував Стенсен.

За словами Гасванда, уламки мали довжину майже 1,5 метра.

На місце знахідки викликали берегову охорону, щоб оглянути уламки, але коли військові прибули, їх вже не було.

«Зараз їх уже немає. Мабуть, дув східний вітер, а тоді хвилі швидко досягають висоти 7–8 метрів», – пояснив Стенсен.

Прес-секретар Оперативного штабу Збройних сил у Бодо Брин'яр Стордал відмовився коментувати цю знахідку, але наголосив, що наявність таких об’єктів уздовж узбережжя біля Фіннмарка не є цілком незвичайним явищем.

Він повідомив,  що Росія проводить низку навчань у морі неподалік від берегів Норвегії, і уламки можуть дрейфувати в бік суші. За його словами, уламки можуть становити небезпеку для людей.

«Якщо вони лежать у морі, це вже саме по собі є небезпекою. Але в іншому випадку ми не можемо гарантувати, чи не залишилося в таких об’єктах палива або вибухових речовин», – наголосив Стродал.

Нагадаємо, 18 липня Сили оборони Фінляндії тимчасово обмежили польоти та рух суден у східній частині Фінської затоки у зв'язку із загрозою застосування безпілотників.
Аналогічний інцидент трапився 6 липня. Фінляндія тимчасово обмежила повітряний рух над східною частиною Фінської затоки через безпекову ситуацію, що виникла після нічної атаки українських безпілотників по території Росії. Згодом аналогічні обмеження запровадили і для морського руху.
До того, 24 червня, винищувачі НАТО перехопили російські Ту-160 над Норвезьким морем. У Кремлі назвали виліт плановим навчальним польотом у міжнародному повітряному просторі, тоді як в Альянсі це розглядають як демонстрацію сили в чутливому арктичному регіоні.

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Теги: росія Норвегія ракета уламки ракет

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