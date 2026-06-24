Винищувачі НАТО перехопили російські Ту-160 над Норвезьким морем

Бомбардувальники перебували в повітрі майже 16 годин у супроводі МіГ-31

Два норвезькі винищувачі F-35 піднялися в небо у відповідь на наближення російських бомбардувальників Ту-160 до повітряного простору НАТО. У Кремлі назвали виліт плановим навчальним польотом у міжнародному повітряному просторі, тоді як в Альянсі це розглядають як демонстрацію сили в чутливому арктичному регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Ту-160 здатні нести ядерну зброю та входять до стратегічної авіації Росії, хоча реально здійснювати бойові вильоти проти України здатна лише третина наявного флоту цих машин.

«На перехоплення потенційної загрози були оперативно спрямовані два винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії», – повідомив високопоставлений військовий чиновник НАТО, додавши, що обидві сторони під час інциденту діяли професійно.

«На певних етапах маршруту бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних держав», – повідомили в російському Міноборони, не уточнивши, яких саме. На оприлюднених Москвою відео видно іноземні літаки поруч із бомбардувальниками.

Чому Норвегія завжди готова до зустрічі

Норвегія, як північний фланг НАТО, має у своєму арсеналі понад 50 винищувачів F-35, частина з яких перебуває в постійній готовності в межах системи швидкого реагування QRA. Пілоти мають піднятися в повітря приблизно за 15 хвилин після виявлення підозрілої повітряної цілі, і щороку норвезька авіація здійснює близько 40 таких бойових чергувань за дорученням Альянсу.

НАТО регулярно піднімає авіацію у відповідь на наближення російських літаків до повітряного простору країн-членів, особливо в районі Арктики, де останнім часом фіксується посилення військової активності Росії та Китаю. Танення льодів відкриває нові маршрути як для військового, так і для цивільного судноплавства, що робить регіон дедалі важливішим стратегічно.

Чому Арктика стала точкою напруги

Більшість із восьми арктичних держав входить до НАТО, проте Росія залишається домінуючою країною регіону: Москва роками модернізує радянські об'єкти та будує нові військові бази вздовж арктичного побережжя, а Китай заявляє про себе як про «приарктичну» державу.

Нагадаємо, у вересні Норвегія повідомила, що цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни – двічі над морем поблизу Варде та один раз над сухопутним кордоном у Східному Фіннмарку. В Осло заявили, що ставляться до таких інцидентів серйозно, хоча вони менші за масштабом, ніж порушення повітряного простору Естонії, Польщі чи Румунії.

До слова, Норвегія посилює присутність в Арктиці й на інших напрямках: Британія погодилася допомогти їй протидіяти загрозам з боку РФ у регіоні в межах проєкту «Арктичний вартовий», що має посилити спостереження за зразком уже наявних альянсів НАТО.