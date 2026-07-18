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Фінляндія обмежила польоти та рух суден через загрозу дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Фінляндія обмежила польоти та рух суден через загрозу дронів
Морські обмеження у Фінляндії діяли з 05:45 до 09:00 за місцевим часом
фото: Depositphotos

У південно-східній частині країни посилювалися заходи протиповітряної оборони

Сили оборони Фінляндії вранці 18 липня тимчасово обмежили польоти та рух суден у східній частині Фінської затоки. Це було пов’язано із загрозою застосування безпілотників. Як інформує «Главком», про це повідомили Збройні сили Фінляндії у соцмережі X.

За даними фінського військового відомства, жоден безпілотник не порушував повітряний простір Фінляндії. Водночас у південно-східній частині країни було посилено заходи протиповітряної оборони, через що місцеві жителі могли чути польоти винищувачів.

За інформацією Fintraffic, для судноплавства тимчасово було закрито район поблизу міста Котка. Морські обмеження діяли з 05:45 до 09:00 за місцевим часом.

Водночас військові обмежували використання повітряного простору, щоб гарантувати безпеку цивільного населення та забезпечити оперативне реагування у разі можливої появи безпілотників.

Нагадаємо, 6 липня Фінляндія тимчасово обмежила повітряний рух над східною частиною Фінської затоки через безпекову ситуацію, що виникла після нічної атаки українських безпілотників по території Росії. Згодом аналогічні обмеження запровадили і для морського руху.

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як низка європейських країн звинуватила Москву у масштабній кіберкампанії проти держав ЄС.

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Теги: Фінляндія дрон

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