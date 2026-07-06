Фінляндія закрила частину повітряного простору: причина

Фінські військові пояснили тимчасові обмеження безпековими ризиками після нічної атаки українських безпілотників на територію Росії

Фінляндія тимчасово обмежила повітряний рух над східною частиною Фінської затоки через безпекову ситуацію, що виникла після нічної атаки українських безпілотників по території Росії. Згодом аналогічні обмеження запровадили і для морського руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Збройні сили країни.

Обмеження для авіаційного руху почали діяти о 6:10 ранку. О 6:48 військові також тимчасово обмежили рух суден на частині Фінської затоки.

Речник Генерального штабу Фінляндії Джере Палданіус пояснив, що такі заходи пов'язані з нічними ударами українських безпілотників по цілях на території Росії. За його словами, Сили оборони Фінляндії наразі не зафіксували дронів, які могли б випадково потрапити до повітряного простору країни.

Водночас Палданіус не виключив такої можливості та закликав громадян виконувати рекомендації Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, 3 травня у повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією залетіли безпілотники. Після інциденту фінська влада тимчасово обмежила польоти над східною частиною Фінської затоки та розпочала розслідування обставин порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо обговорив цей випадок із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. За словами глави фінського уряду, Гельсінкі підтримує Україну та визнає її право на самооборону, однак наголосив, що порушення повітряного простору Фінляндії є неприпустимим.