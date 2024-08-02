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Папі Римському слід сильніше затягнути пасок? Ватикан по вуха у боргах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Папі Римському слід сильніше затягнути пасок? Ватикан по вуха у боргах
Папі Римському треба вдатись до економії бюджету
фото: unsplash.com

За підсумками 2023 року, операційний дефіцит Ватикану збільшився приблизно на $5,4 млн

Ватикан має великі економічні проблеми. За даними італійської газети La Repubblica, Папа Римський має затягнути пасок тугіше, і навести порядок у рахунках очолюваної ним держави.

За підсумками 2023 року, операційний дефіцит Ватикану збільшився приблизно на $5,4 млн. Згідно зі звітом, загальний дефіцит за 2023 рік склав понад $90 млн при доходах $1,25 млрд та витратах $1,34 млрд. Причому дефіцит може продовжитися і надалі, оскільки зростає інфляція та збільшуються витрати престолу.

Оптимістично лише те, що ця сума нижча, ніж у попередні роки, але досягти цього вдалося лише за рахунок збільшення орендної плати від об'єктів нерухомості Ватикану. Станом на 2022 рік Ватикан мав 4072 об'єкти.

«Ситуація покращилася завдяки роботі Папи Франциска, який запровадив рішучу економію витрат. Він зайнявся трудовими договорами та тендерами, але наразі очевидно, що цього все ще недостатньо», – йдеться у публікації.

У довгостроковій перспективі ймовірно те, що Repubblica називає «дієтою для схуднення», яка є конче необхідною для Ватикану, і її повинні виконувати і сам Папа Франциск, і його люди.

«Святий Престол не має ні податків, ні монетарної політики, і єдині доходи – це пожертви. У цьому сенсі це пожертви, які щороку надсилають до Риму найбагатші церкви (Сполучені Штати, Італія, Німеччина, Іспанія та Південна Корея), а також ті, що сплачують Папі віряни з усього світу», – пише видання. 

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном. Президент подякував кардиналу за візит, під час якого Державний секретар відвідав українські міста. Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

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Теги: економіка бюджет Папа Римський гроші Італія Ватикан фінансування фінанси

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