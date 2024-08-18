19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї

Хлопець разом із друзями відвідував Колізей та вирішив залишити свої ініціали на стінах памʼятки

В Італії оштрафували 19-річного українського туриста за те, що той, як стверджується, видряпав своє ім’я на стіні Колізею. Про це пишуть італійські ЗМІ, зокрема ANSA і RomaToday.

Видання вказують, що ситуація сталася 16 серпня. Хлопець разом із друзями відвідував Колізей, коли вирішив залишити свої ініціали на стінах памʼятки. Це привернуло увагу жінки, яка одразу ж викликала поліцію.

Українця зупинили охоронці амфітеатру. Відтак його доставили до відділку поліції, де на нього склали протокол й оштрафували. Сума штрафу, імовірно, могла досягати 10 тисяч євро.

«Втручання поліції, яка зупинила та покарала автора нового акту вандалізму проти Колізею, було правильним. У місті, багатому скарбами, які є надбанням людства, точно не може бути місця для хуліганів та ідіотів», – прокоментував інцидент мер Рима Роберто Гвалтьєрі.

Раніше було названо найкращі міста Європи для піших прогулянок.

Нагадаємо, екстремальна спека у літні місяці, ймовірно, змінить географію відпочинку у Європі уже у найближчі роки. Принаймні туристи будуть шукати нові варіанти, з більш помірним кліматом.