Дипломат назвав умови, за яких Білорусь перестане бути загрозою з півночі

Для зменшення загрози з боку Білорусі Мінськ насамперед має припинити бути союзником Росії

Україна розділяє режим Лукашенка та білоруський народ

Україна хотіла б бачити Білорусь незалежною від Росії державою, яка не використовує свою територію для підтримки війни та поступово рухається до демократичних змін. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив посол України з особливих доручень із питань співпраці з білоруськими демократичними силами Ярослав Чорногор.

За словами дипломата, для зменшення загрози з боку Білорусі Мінськ насамперед має припинити бути союзником Росії.

«Максимально бажано було б, щоб Республіка Білорусь перестала бути союзницею Росії та вийшла з угод, підписаних у межах так званої Союзної держави, рухалась на шляху трансформації в бік демократизації своєї держави, не використовувала свою територію для обходу санкцій Росією», – сказав Ярослав Чорногор.

На його думку, за таких умов загроза для України з північного напрямку поступово зменшуватиметься. Водночас для самого білоруського суспільства це створило б перспективу демократичних змін та покращення міжнародного становища країни.

Чорногор також наголосив, що Україна розділяє режим Лукашенка та білоруський народ і зацікавлена у співпраці саме з демократичними силами Білорусі.

Нагадаємо, українська армія перетворила Чорнобильську зону на укріплений рубіж і готується до можливого повторного наступу російських військ з боку Білорусі.

Українські чиновники неодноразово попереджали про зростання ризику поширення війни на північну сусідню країну. У червні президент Володимир Зеленський поставив Білорусі ультиматум щодо демонтажу ретрансляційних станцій у південних регіонах країни, які росіяни використовували для наведення ударів по Україні. Мінськ вимогу виконав.