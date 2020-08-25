У Білорусі заарештували двох членів президії опозиційної Координаційної ради



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Члена Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькова затримали біля прохідної Мінського тракторного заводу

Їх затримали за нібито несанкціонований масовий захід

У Білорусі двох членів створеної опозицією Координаційної ради для мирної передачі влади засудили до 10 діб адміністративного арешту.

Про це повідомляє видання Naviny.by.

Так, арештували довірену особу кандидатки в президенти Світлани Тіхановської Ольга Ковалькову.

Її затримали 24 серпня біля прохідної Мінського тракторного заводу, куди вона прийшла підтримати робітників, разом з ще одним членом президії КС, головою страйкому МТЗ Сергієм Дилевським.

Їх затримали за нібито несанкціонований масовий захід.

На Ковалькову також склали протокол за непокору законним вимогам міліції.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.