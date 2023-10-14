Головна Світ Політика
search button user button menu button

Серед полонених ХАМАСу немає українців – посол

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Серед полонених ХАМАСу немає українців – посол
Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян

Інформація про те, що громадяни України перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, не підтвердилась інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон ХАМАСу.

Корнійчук також повідомив, що найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

«Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство», – каже Корнійчук.

Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися. Кількість загиблих українців в Ізраїлі наразі становить 11 людей.  При цьому серед загиблих громадян України виключно український паспорт мала лише одна людина. Однак Україна є однією з країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАС. У посольстві України пояснили, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували бойовики.

Нагадаємо, раніше Євген Корнійчук заявив, що серед полонених бойовиків ХАМАСу є українці. 

Зазначимо, унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1300 людей, але не всі вони були ізраїльтянами.

Теги: Ізраїль ХАМАС полон українці Євген Корнійчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль масово скликає своїх військових із різних країн Європи
Ізраїль масово скликає своїх військових із різних країн Європи
10 жовтня, 12:11
За словами Зеленського, Україна спостерігає за тим, як зловтішаються кремлівські пропагандисти, а Іран – союзник Росії– підставляє плече бойовикам ХАМАС
РФ зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході: Зеленський про ситуацію в Ізраїлі
9 жовтня, 21:23
Карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф
Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками
9 жовтня, 16:01
США допоможуть Ізраїлю з наданням військового обладнання та боєприпасів
США направляють авіаносну групу до берегів Ізраїлю
9 жовтня, 00:10
У низці країн Європи посилюють поліцейський захист
Європа посилює захист єврейських громад після нападу на Ізраїль
8 жовтня, 22:34
Армія Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів, в які проник ХАМАС
Ізраїль відновив контроль над більшістю поселень на кордоні із сектором Газа
7 жовтня, 22:29
Дмитро Медведєв
Війна в Ізраїлі. Москва потирає руки
7 жовтня, 12:49
Артем Довбик і Віктор Циганков допомогли «Жироні» перемогти «Мальорку»
Українець Довбик допоміг «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі
23 вересня, 17:39
Кирило Буданов нещодавно подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії
Буданов розповів про своє навчання у Острозькій академії
23 вересня, 16:30

Політика

Серед полонених ХАМАСу немає українців – посол
Серед полонених ХАМАСу немає українців – посол
Латвія заборонила польоти на кордоні з Білоруссю
Латвія заборонила польоти на кордоні з Білоруссю
Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту, який дозволяє заарештувати Путіна
Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту, який дозволяє заарештувати Путіна
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну: деталі від розвідки
Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну: деталі від розвідки
Російського дипломата знайшли мертвим у турецькому готелі
Російського дипломата знайшли мертвим у турецькому готелі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
65K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
17K
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
17K
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
12K
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
9661
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту