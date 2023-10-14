Серед полонених ХАМАСу немає українців – посол

Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися

Найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян

Інформація про те, що громадяни України перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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За його словами, не підтвердилась інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон ХАМАСу.

Корнійчук також повідомив, що найближчими днями з Ізраїлю до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

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«Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство», – каже Корнійчук.

Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися. Кількість загиблих українців в Ізраїлі наразі становить 11 людей. При цьому серед загиблих громадян України виключно український паспорт мала лише одна людина. Однак Україна є однією з країн, що мають найбільшу кількість постраждалих в Ізраїлі під час нападу ХАМАС. У посольстві України пояснили, що значна кількість загиблих українців у Ізраїлі може бути пов'язана із низькою ціною на нерухомість та оренду в районах, які насамперед атакували бойовики.

Нагадаємо, раніше Євген Корнійчук заявив, що серед полонених бойовиків ХАМАСу є українці.

Зазначимо, унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1300 людей, але не всі вони були ізраїльтянами.