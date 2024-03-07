Біженці в Італії можуть отримати по 900 євро: покрокова інструкція
Українські біженці матимуть право на додаткові виплати від Італії
Влада Італії в 2024 році продовжила бонусну програму для українських біженців. У її рамках за певних умов можна гарантовано одержати 900 євро, пише Visit Ukraine.
Громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Італії, можуть оформити бонус у розмірі 300 євро на місяць протягом трьох місяців, зазначає ресурс. Грошовий бонус надаватимуть у період з 1 січня до 31 грудня поточного року. Виплату нарахують наступного місяця після подання заявки.
Подавати заявки на виплату бонусу слід, звернувшись до муніципальної ради міста, надавши такі документи:
- заяву на отримання бонусу;
- копію виду на тимчасовий захист;
- копію паспорта;
- копію італійського податкового коду (Codice Fiscale);
- свідоцтво про народження дітей.
Заявки можна подавати як особисто, так і поштою або на електронну пошту муніципалітету. Детальну інформацію про процедуру оформлення бонусу для українців в Італії розміщено на сайтах муніципалітетів країни.
До слова, Італія посідає п'яте місце серед країн Європейського Союзу за кількістю прийнятих біженців з України. Там статус тимчасового захисту мають понад 180 тис. українців. Як і в інших країнах Європи, уряд цієї країни забезпечив шукачів притулку всіма базовими речами. Йдеться про надання:
- житла для проживання українських біженців;
- медичне обслуговування;
- роботи для мігрантів;
- доступу до навчання;
- фінансової підтримки.
Нагадаємо, Сенат парламенту Італії проголосував за угоду про створення на території Албанії двох центрів для прийому іммігрантів, які прагнуть потрапити до Італії.
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