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Китай активізує співпрацю з Угорщиною: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Китай активізує співпрацю з Угорщиною: деталі
Голова комісії з закордонних справ КНР Ван Ї та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото: Benko Vivien Cher / Hungarian PM'S Press Office / MTI via AP

Китай прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі опору розширенню НАТО з боку угорського уряду

Китай запропонував Угорщині підтримку у питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом. Таку пропозицію озвучив голова комісії з закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 75-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, передає Reuters.

Ван Ї зокрема заявив, що такі зусилля стануть «новою родзинкою двосторонніх відносин». Він вже зустрівся з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером і підписав документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності і безпеки.

Як пише видання, Китай прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі опору розширенню НАТО з боку угорського уряду. У Reuters зазначають, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою КНР, оскільки зближення Будапешта та Пекіна «вже вбило клин» у колективний фронт ЄС.

Угорщина, що має велику базу Huawei, підтримує тісні економічні зв’язки з Китаєм, попри попередження ЄС щодо загрози безпеці. Крім того, у Європі відкривається новий завод китайського автовиробника BYD.

Нагадаємо, Китай запевнив Україну, що не продає зброю в РФ.

«Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам», – ідеться в заяві МЗС Китаю.

Стало відомо, що уряд Угорщини відмовився від зустрічі з сенаторами США, які прибули до Будапешту.

Двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом і закликала націоналістичний уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Читайте також: Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО
Теги: Китай Угорщина документи парламент

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