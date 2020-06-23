Болгарія відновила обов'язковий масковий режим у приміщеннях



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У Болгарії зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом Фото: DW

З 23 червня жителям Болгарії треба буде вдягати маску в торговельних центрах, крамницях, театрах та кінотеатрах

Через різке зростання кількості випадків Covid-19 у Болгарії знову запровадили обов'язкове носіння масок у закритих громадських приміщеннях.

Як заявив у понеділок болгарський міністр охорони здоров'я Кирил Ананьєв, з 23 червня жителям країни треба буде вдягати маску в торговельних центрах, крамницях, театрах та кінотеатрах.

У середині червня в Болгарії скасували вимогу носіння захисних масок, але залишили чинними рекомендації щодо дотримання соціальної дистанції та дезінфекції.

Утім, жителі країни погано їх дотримувалися, зазначає агентство dpa.

Завдяки вчасно вжитим карантинним заходам Болгарії вдалося запобігти значному поширенню коронавірусної інфекції навесні. Наприкінці квітня в семимільйонній країні було зафіксовано менш ніж 1500 випадків зараження. Проте після послаблення карантину в травні та червні кількість хворих різко зросла. Минулого тижня в країні було зафіксовано загалом 3905 хворих на Covid-19, 199 осіб від хвороби померли. Окрім поновлення маскового режиму, болгарська влада також планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Під питанням також залишається заплановане на 1 липня відкриття туристичного сезону для іноземних туристів. Менеджери багатьох готелів на морських курортах досі не вирішили, чи будуть вони відкривати свої заклади.

Як відомо, українська поліція виловлює порушників маскового режиму на вокзалах і в електричках (фото, відео).

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Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.

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Станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.