Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі
Активісти нібито виявили невелику будівлю в горах над Кладницею, яку вони пов’язують з ПВК «Вагнер»
фото: novinite

Організація направила звіт до МВС Болгарії про присутність озброєних осіб і символіки ПВК «Вагнер»

Активісти громадської організації BOEC заявили про нібито виявлення об’єкта, пов’язаного з ПВК «Вагнер», поблизу болгарського села Кладніца в Пернікській області. Як зазначає Novinite, про це розповів очільник організації Георгій Георгієв під час прямого ефіру, пише «Главком».

Лідер BOEC заявив, що активісти нібито виявили невелику будівлю в горах над Кладницею, яку вони пов’язують з ПВК «Вагнер». Зазначається, що на місці були люди в одязі з емблемою «Вагнера» та російський прапор на будівлі.

BOEC направила звіт до Міністерства внутрішніх справ Болгарії про присутність озброєних осіб і символіки та очікує офіційної реакції.

Георгієв стверджує, що об’єкт перебував під посиленою охороною, територію контролювали озброєні люди з собаками, а доступ до будівлі був обмежений. 

Наразі болгарські органи влади публічно не підтверджували цю інформацію.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Міністерство закордонних справ Естонії заявило про незвичний інцидент на річці Нарва, яка розділяє Естонію та Російську Федерацію: було помічено російський прикордонний катер, що пересувався під прапором приватної військової компанії «Вагнера». 

Читайте також:

Теги: активісти ПВК Вагнера Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
Вчора, 03:26
Генова і Кіркоров, найімовірніше, познайомилися у 2016 році на Євробаченні у Швеції
Болгарія відмовила в участі у відборі на Євробачення прихильниці Кіркорова
4 лютого, 13:21
Dara є відомою виконавицею у Болгарії, пісні якої регулярно перебувають на високих позиціях у національних чартах
Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі
2 лютого, 22:46
Такий вигляд кафе «Під липою» мало восени 2025 року
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)
27 сiчня, 10:47
Зорін брав участь у переговорах у травні 2022 року щодо здачі в полон українських захисників «Азовсталі»
РФ відправила в Абу-Дабі агента ГРУ – найкращого переговорника Кремля
24 сiчня, 20:57
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
У США з'явилася інсталяція, присвячена таємній листівці Трампа до Епштейна
20 сiчня, 05:50
Болгарський лідер виступив зі зверненням до народу, де несподівано повідомив про відставку
Президент Болгарії йде у відставку
19 сiчня, 19:38
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
Іран викликав британського посла через інцидент із прапором у Лондоні
12 сiчня, 02:05
Протестувальники зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня
США: Міннеаполіс продовжує протестувати проти радикальних методів міграційної служби
11 сiчня, 04:28

Соціум

ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі
ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
У Польщі затримано посадовця Міноборони, який працював на розвідку Білорусі
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
Литва повідомила гарну новину українським біженцям, які хочуть отримати посвідчення водія
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua