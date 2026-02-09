ЗМІ: активісти знайшли базу «вагнерівців» у болгарському селі

Активісти нібито виявили невелику будівлю в горах над Кладницею, яку вони пов’язують з ПВК «Вагнер»

Організація направила звіт до МВС Болгарії про присутність озброєних осіб і символіки ПВК «Вагнер»

Активісти громадської організації BOEC заявили про нібито виявлення об’єкта, пов’язаного з ПВК «Вагнер», поблизу болгарського села Кладніца в Пернікській області. Як зазначає Novinite, про це розповів очільник організації Георгій Георгієв під час прямого ефіру, пише «Главком».

Лідер BOEC заявив, що активісти нібито виявили невелику будівлю в горах над Кладницею, яку вони пов’язують з ПВК «Вагнер». Зазначається, що на місці були люди в одязі з емблемою «Вагнера» та російський прапор на будівлі.

BOEC направила звіт до Міністерства внутрішніх справ Болгарії про присутність озброєних осіб і символіки та очікує офіційної реакції.

Георгієв стверджує, що об’єкт перебував під посиленою охороною, територію контролювали озброєні люди з собаками, а доступ до будівлі був обмежений.

Наразі болгарські органи влади публічно не підтверджували цю інформацію.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Міністерство закордонних справ Естонії заявило про незвичний інцидент на річці Нарва, яка розділяє Естонію та Російську Федерацію: було помічено російський прикордонний катер, що пересувався під прапором приватної військової компанії «Вагнера».