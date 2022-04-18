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    Британія розробила посібник для адаптації українців в країні

    Британія розробила посібник для адаптації українців в країні
    фото з відкритих джерел

    Посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами

    Уряд Великої Британії розробив посібник, який допоможе облаштуватися українським біженцям після прибуття в країну. Про це йдеться у повідомленні на сайті sthelens.gov.uk.

    Посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами. У них можна дізнатися:

    • що варто знати у перші кілька днів після прибуття в країну;
    • як українцям звикнути до життя у Великій Британії;
    • як знайти домівку в країні;
    • де отримати доступ до основних державних послуг, таких як охорона здоров'я;
    • як і де знайти роботу;
    • догляд за дітьми;
    • освітні послуги та можливості для біженців у Великій Британії;
    • інформацію для тих, хто прибуває за програмою «Дім для України».

    Також можна завантажити інформацію про британський Червоний Хрест.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія розробила посібник для адаптації українців в країні