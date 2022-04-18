Британія розробила посібник для адаптації українців в країні
Посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами
Уряд Великої Британії розробив посібник, який допоможе облаштуватися українським біженцям після прибуття в країну. Про це йдеться у повідомленні на сайті sthelens.gov.uk.
Посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами. У них можна дізнатися:
- що варто знати у перші кілька днів після прибуття в країну;
- як українцям звикнути до життя у Великій Британії;
- як знайти домівку в країні;
- де отримати доступ до основних державних послуг, таких як охорона здоров'я;
- як і де знайти роботу;
- догляд за дітьми;
- освітні послуги та можливості для біженців у Великій Британії;
- інформацію для тих, хто прибуває за програмою «Дім для України».
Також можна завантажити інформацію про британський Червоний Хрест.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги.