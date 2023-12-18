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Британська розвідка повідомила, як РФ ставиться до поранених бойовиків із підрозділів «Шторм-Z»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, як РФ ставиться до поранених бойовиків із підрозділів «Шторм-Z»
Військове керівництво РФ не надто зважає на поранення бійців
фото ілюстративне

Відсутність належної медичної допомоги на фронті призведе до того, що адміністративний та медичний тягар знову ляже на плечі безпосередньо підрозділів військ

Навіть після отриманих серйозних ран, а то й після ампутацій кінцівок, російські загарбники з підрозділів «Шторм-Z», скоріш за все, повертаються до виконання бойових завдань. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

«Це випливає з перевірених повідомлень про те, що члени «Шторм-Z», донецьких бойовиків та групи «Вагнера» часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «новобранці», які складають значну частину підрозділів «Шторм-Z», зазнають поганого ставлення. Однією з причин цього є те, що ув'язнені часто не мають документів, необхідних для доступу до військових шпиталів.

У розвідці підсумували, що відсутність належної медичної допомоги на фронті призведе до того, що адміністративний та медичний тягар знову ляже на плечі безпосередньо підрозділів військ.

Триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Теги: війна росія британська розвідка

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