Це було ідеально: Трамп описав «скандальну розмову» із Зеленським

Трамп хвилюється, що «жоден майбутній президент більше не зможе знову розмовляти з іншим іноземним лідером»

Президент США Дональд Трамп дуже позитивно охарактеризував свою липневу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, назвавши її «ідеальною».

Про це Трамп написав у п’ятницю, 27 вересня, на своїй сторінці в Twitter.

«Це була ідеальна розмова з українським президентом», - підкреслив Трамп.

«Якщо цей ідеальний телефонний дзвінок з президентом України не буде визнаний доречним, то жоден майбутній президент більше не зможе знову розмовляти з іншим іноземним лідером!» - написав президент США.

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!