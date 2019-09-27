Це було ідеально: Трамп описав «скандальну розмову» із Зеленським



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Трамп згадав свою липневу розмову по телефону із Зеленським

Трамп хвилюється, що «жоден майбутній президент більше не зможе знову розмовляти з іншим іноземним лідером»

Президент США Дональд Трамп дуже позитивно охарактеризував свою липневу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, назвавши її «ідеальною».

Про це Трамп написав у п’ятницю, 27 вересня, на своїй сторінці в Twitter.

«Це була ідеальна розмова з українським президентом», - підкреслив Трамп.

«Якщо цей ідеальний телефонний дзвінок з президентом України не буде визнаний доречним, то жоден майбутній президент більше не зможе знову розмовляти з іншим іноземним лідером!» - написав президент США.

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що найкращим доказом його невинності є слова президента України Володимира Зеленського. Трамп зазначив, що Зеленський визнав, що американський президент не чинив на нього тиск під час липневої телефонної розмови.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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