Принц Вільям відреагував на звинувачення в расизмі на адресу королівської сім’ї

Герцог Кембриджський планує поговорити з принцом Гаррі

Герцог Кембриджський принц Вільям захистив королівську сім'ю від звинувачень у расизмі, які прозвучали під час інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Принц Вільям з дружиною, герцогинею Кембриджської, відвідували школу в Стратфорді на сході Лондона. На виході зі школи журналіст запитав принца, чи є королівська сім'я расистською.

«Ми абсолютно не расистська сім'я», – заявив герцог.

Також Вільям повідомив, що ще не розмовляв з принцом Гаррі після інтерв'ю Опрі Вінфрі. «Але я зроблю це», – сказав він.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II планує найближчим часом зателефонувати онукові принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл, щоб обговорити висловлені ними в скандальному інтерв'ю звинувачення на адресу Букінгемського палацу.

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