Принц Вільям відреагував на звинувачення в расизмі на адресу королівської сім’ї
Герцог Кембриджський планує поговорити з принцом Гаррі
Герцог Кембриджський принц Вільям захистив королівську сім'ю від звинувачень у расизмі, які прозвучали під час інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.
Принц Вільям з дружиною, герцогинею Кембриджської, відвідували школу в Стратфорді на сході Лондона. На виході зі школи журналіст запитав принца, чи є королівська сім'я расистською.
«Ми абсолютно не расистська сім'я», – заявив герцог.
Також Вільям повідомив, що ще не розмовляв з принцом Гаррі після інтерв'ю Опрі Вінфрі. «Але я зроблю це», – сказав він.
Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.
9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.
Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.
Королева Великої Британії Єлизавета II планує найближчим часом зателефонувати онукові принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл, щоб обговорити висловлені ними в скандальному інтерв'ю звинувачення на адресу Букінгемського палацу.
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