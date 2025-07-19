Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу
Громадянам Чехії тепер дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу для особистого використання, проте покарання також передбачені

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до Кримінального кодексу, яка суттєво пом’якшує правила щодо вирощування та зберігання канабісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irozhlas.

Згідно з новими правилами, громадянам Чехії тепер дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу для особистого використання. Також дозволено зберігати до 100 г канабісу вдома або 25 г на вулиці.

Вирощування від чотирьох до п’яти рослин тепер вважатиметься проступком. Водночас, вирощування понад п’яти рослин або зберігання понад 200 г канабісу вдома буде кваліфікуватися як тяжкий злочин.

Як відомо, в Україні також зроблено черговий крок до запуску системи легального обігу медичного канабісу. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками видала перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України.

Нагадаємо, у системі «єКонопля» зареєстровано 38 підприємств, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства аграрної політики Віталія Коваля.

Зазначається, що 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1 251 га.

Верховна Рада у грудні 2023 року ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон.

Як повідомлялося, у січні цього року в Україні було офіційно зареєстровано перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду.

До слова, Кабінет міністрів виключив канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.

Читайте також:

Теги: медичний канабіс Чехія легалізація марихуани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чеська сторона обурена діями словацьких колег
Правоохоронці Чехії та Словаччини посварилися через затримання українця
Вчора, 19:53
Чеський лідер підписав поправку, яка передбачає увʼязнення до пʼяти років за пропагування комунізму
Чехія запровадила кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму
Вчора, 12:02
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
17 липня, 15:13
Чехія продовжує активно розвивати власну ініціативу щодо боєприпасів
Чехія відмовилася купувати зброю у США для України
15 липня, 20:35
Президент Чехії оголосить свій план Маршалла для України
Президент Чехії підготував власний план відновлення України
9 липня, 10:31
Військові Збройних сил України (ілюстраційне фото)
Скільки триватиме війна? Президент Чехії зробив сумний прогноз
8 липня, 14:12
Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
8 липня, 09:46
Віцепрезидентка Тайваню Сяо Біхім була мішенню китайських дипломатів і співробітників розвідки
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
29 червня, 16:47
Ціни на нерухомість у Чехії значно відрізняються залежно від регіону
Оренда квартири у Чехії: які ціни та де шукати
21 червня, 04:58

Соціум

У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу
Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок
Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок
Південна Корея бореться з паводками: понад сім тис людей покинули свої домівки
Південна Корея бореться з паводками: понад сім тис людей покинули свої домівки
Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»
Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони опинилися під атакою дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
3648
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2803
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2575
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
2396
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua