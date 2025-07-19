Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу для особистого використання, проте покарання також передбачені

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до Кримінального кодексу, яка суттєво пом’якшує правила щодо вирощування та зберігання канабісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Irozhlas.

Згідно з новими правилами, громадянам Чехії тепер дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу для особистого використання. Також дозволено зберігати до 100 г канабісу вдома або 25 г на вулиці.

Вирощування від чотирьох до п’яти рослин тепер вважатиметься проступком. Водночас, вирощування понад п’яти рослин або зберігання понад 200 г канабісу вдома буде кваліфікуватися як тяжкий злочин.

Як відомо, в Україні також зроблено черговий крок до запуску системи легального обігу медичного канабісу. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками видала перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України.

Нагадаємо, у системі «єКонопля» зареєстровано 38 підприємств, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства аграрної політики Віталія Коваля.

Зазначається, що 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1 251 га.

Верховна Рада у грудні 2023 року ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон.

Як повідомлялося, у січні цього року в Україні було офіційно зареєстровано перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду.

До слова, Кабінет міністрів виключив канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.