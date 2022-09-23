Мобілізація в РФ. Воякам збирають прокладки, забирають із діабетом та ішемією

Росіян забирають як гарматне м'ясо, не особливо навіть приховуючи це. Кирило навіть обіцяє їм вічне життя

Кремль називає небажання вмирати за Путіна «істерикою»

У державі-терористці РФ триває мобілізація, оголошена 21 вересня диктатором Володимиром Путіним. Попри заяви міністра оборони Сергія Шойгу, беруть на смерть не тільки військових віком до 35 років, але й хворих та досить поважного віку.

Зокрема, 63-річний підполковник був мобілізований у регіоні Волгограда. У нього діабет і ішемія мозку. Однак він пройшов медкомісію і вже відправлений на навчальний майданчик. Про це пишуть в російських Telegram-каналах.

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Мобілізованого звуть Олександр Ермолаєв, 63-річний підполковник. Працював до пенсії заступником директора фабрики зі знищення хімічної зброї. Олександр отримав повістку о шостій ранку 22 вересня. Після цього чоловіка доставили до військової частини на острові Зелений для проходження медичної комісії. Лікар сказав, що з його ішемією та діабетом другого ступеня мобілізований може йти на фронт.

Напис у місті Кострома на військкоматі: «Анус мобілізуйте собі, собаки. Не ваша особиста армія!»



У селі Амур Березовка (трохи більше 3 тис. жителів, розташоване на території українського історичного та етнічного краю Зелений Клин) для мобілізованих жителів збирають допомогу. Серед необхідного – прокладки, які планують використовувати замість устілок для взуття.

Тим часом вже з'явилася інформацію, що повістки росіянам надсилають через соціальні мережі. Водночас застерігають, що так дії не мають юридичної сили, і відсутність реакції на них не спричиняє жодної відповідальності.

Водночас рупор Кремля Дмитро Песков назвав «істеричною та надзвичайно емоційною» реакцією росіян на мобілізацію. Про це пишуть росЗМІ. Вочевидь, пропагандисти очікували, що росіяни радісно сприймуть новину про те, що незабаром 300 тис. із них стануть гарматним м'ясом.

Як відомо, патріарх Кирило обіцяє «вічне життя» мобілізованим росіянам (відео). Напевно, тому, що розуміє: після відправки на війну їхнє життя на землі буде недовгим.

До слова, п'яні мобілізовані у Южно-Курильську влаштували бійку перед відправкою на війну. Схоже, причини для агресії не було, просто чоловіки нервують, що їх кидають в горнило бою.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.