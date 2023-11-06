Годі порівнювати нашу війну з ізраїльською

ЗСУ зробили диво, знаходячись в положенні, коли їм не давали шансів

Є одна тема, яка дратує. А саме пости «а ось Ізраїль»...

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Ізраїль зараз не веде війну проти супротивника який по мобрезерву вчетверо більший. Він не воює проти ядерної держави, яка погрожує застосувати на ньому ядерний потенціал. Проти держави з в рази більшим ВПК та військовим бюджетом в 20 разів більшим. Йому союзники не вказують «ну ти туди не стріляй, а то ми не на це гроші даємо». Ізраїль не знищів декілька тисяч танків (тільки по сайту Orix близько 3000 російськіх танків!!!). Проти Ізраїля не воюють армійські корпуси з авіацією 4++, ракетними військами з тисячами балістичних ракет (не плутати з некерованими ракетами зробленими в підвалах) та бронегрупами.

В них своя війна, з супротивником до якого вони готувались багато років, Ізраїль підтримували США задовго до цього конфлікту, в них не настільки могутній супротивник, і цей супротивник не Росія. Більше того, якраз з Росією до останнього Ізраїль боявся навіть пікнути, не дивлячись на те, що ті підсилювали його супротивників. А зараз «прозріли».

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Як же дратує цей комплекс меншовартості, який я бачу від людей здебільшого тих, які захищати свою країну не пішли. Бо коли ти сам дотичний до цих важких часів та розумієш як важко досягти навіть сьогоднішнього статусу – ти ніколи не будеш вказувати на Ізраїль. Ти будеш пишатися своїми побратимами та вашими досягненнями та пам'ятати біль та ціну, що була за це заплачена.

ЗСУ зробили диво, знаходячись в положенні, коли їм не давали шансів. Вони врятували країну перед супротивником, який до цього дня розмазував всіх за короткий термін, заставляв підписувати мирову угоду, і йшов далі. За це платили життям люди, які живуть поруч з вами.

Це ж якими недолугими безхребетними слимаками треба бути, щоб після цього вказувати на Ізраїль? Так, ізраїльтяни молодці, бо тримають свою державу в тонусі та готові дати відсіч, але порівнювати з війной проти Росії, альо? Вся армія Ізраїля зараз воює з теріторією, де в нашій реальності рубається пара механізованих бригад, яких валять артою, авіацією, та ракетами від літаків до кораблів. Без переваги в повітрі. Але нащо нам цінувати мужність наших воїнів, ми ж до цієї війни як до футбольного мундіалю ставимося...

«Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої – це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно». (с) В.Ф.Залужний.