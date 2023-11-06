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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Годі порівнювати нашу війну з ізраїльською

glavcom.ua
Вся армія Ізраїля зараз воює з теріторією, де в нашій реальності рубається пара механізованих бригад
фото з відкритих джерел

ЗСУ зробили диво, знаходячись в положенні, коли їм не давали шансів

Є одна тема, яка дратує. А саме пости «а ось Ізраїль»...

Ізраїль зараз не веде війну проти супротивника який по мобрезерву вчетверо більший. Він не воює проти ядерної держави, яка погрожує застосувати на ньому ядерний потенціал. Проти держави з в рази більшим ВПК та військовим бюджетом в 20 разів більшим. Йому союзники не вказують «ну ти туди не стріляй, а то ми не на це гроші даємо». Ізраїль не знищів декілька тисяч танків (тільки по сайту Orix близько 3000 російськіх танків!!!). Проти Ізраїля не воюють армійські корпуси з авіацією 4++, ракетними військами з тисячами балістичних ракет (не плутати з некерованими ракетами зробленими в підвалах) та бронегрупами.

В них своя війна, з супротивником до якого вони готувались багато років, Ізраїль підтримували США задовго до цього конфлікту, в них не настільки могутній супротивник, і цей супротивник не Росія. Більше того, якраз з Росією до останнього Ізраїль боявся навіть пікнути, не дивлячись на те, що ті підсилювали його супротивників. А зараз «прозріли».

Як же дратує цей комплекс меншовартості, який я бачу від людей здебільшого тих, які захищати свою країну не пішли. Бо коли ти сам дотичний до цих важких часів та розумієш як важко досягти навіть сьогоднішнього статусу – ти ніколи не будеш вказувати на Ізраїль. Ти будеш пишатися своїми побратимами та вашими досягненнями та пам'ятати біль та ціну, що була за це заплачена.

ЗСУ зробили диво, знаходячись в положенні, коли їм не давали шансів. Вони врятували країну перед супротивником, який до цього дня розмазував всіх за короткий термін, заставляв підписувати мирову угоду, і йшов далі. За це платили життям люди, які живуть поруч з вами.

Це ж якими недолугими безхребетними слимаками треба бути, щоб після цього вказувати на Ізраїль? Так, ізраїльтяни молодці, бо тримають свою державу в тонусі та готові дати відсіч, але порівнювати з війной проти Росії, альо? Вся армія Ізраїля зараз воює з теріторією, де в нашій реальності рубається пара механізованих бригад, яких валять артою, авіацією, та ракетами від літаків до кораблів. Без переваги в повітрі. Але нащо нам цінувати мужність наших воїнів, ми ж до цієї війни як до футбольного мундіалю ставимося...

«Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої – це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно». (с) В.Ф.Залужний.

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Теги: ХАМАС війна армія Ізраїль росія

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Олександр Карпюк

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