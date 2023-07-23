Данілов заявив, що мета Росії – зробити штучний голод у світі

Данілов назвав актом тероризму те, що Росія погрожує знищувати цивільні судна, що перевозять продовольство до країн, які потребують цього

Багато країн виявляють зацікавленість у збереженні зернового коридору. Однак завданням Росії є створення штучного голоду у світі, який спричинить продовольчу міграцію до Європи. Про це сказав в ефірі Українського Радіо секретар РНБО Олексій Данілов.

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Олексій Данілов назвав актом тероризму той факт, що країна-агресор погрожує знищувати цивільні судна, що перевозять продовольство до країн, що мають потребу в ньому.

«Завдання Росії – зробити штучний голод у світі з урахуванням того, що наша продукція не буде постачатися в ті країни, які її потребують. І, таким чином, зробити велику хвилю продовольчої міграції саме в Європу. Ми розуміємо всі ці речі. Ми докладаємо максимально зусиль для того, аби розв'язати це питання. Найближчим часом ми всі побачимо рішення нашої країни», - зазначив секретар РНБО.

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Він зауважив, що велика кількість країн проявляє зацікавленість у дії зернового коридору.

«Туреччина, Китай та інші держави прагнуть активізувати роботу зернового коридору», - зазначив Данілов.

Окрім цього, національна безпека та заходи забезпечення продовольства в Україні розглядають різні шляхи постачання українських продуктів до країн, які мають потребу в них. Один з варіантів - дунайський напрямок, а також розглядаються і інші маршрути через країни Балтії та інші можливі шляхи доставки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся з ініціативою до генерального секретаря НАТО, Єнса Столтенберга, про термінове скликання засідання Ради Україна-НАТО у зв'язку з агресивними діями РФ в Чорному морі.

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До слова, Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Загальний залп може становити близько чотирьох крилатих ракет «Калібр».