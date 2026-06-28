Путін уперше визнав проблеми з пальним у Росії

Диктатор повідомив, що розглядається можливість повної заборони на експорт дизелю

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що паливний ринок РФ зіткнувся з проблемами – на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу. При цьому він заявив, що запаси пального нібито залишаються «майже на рівні минулого року». Як інформує «Главком», про це Путін сказав під час наради щодо забезпечення паливом внутрішнього ринку Росії.

Як передають російські ЗМІ, диктатор зазначив, що Росія почала використовувати резерви палива, і розглядається можливість повної заборони на експорт дизелю.

❗️Путін оголосив про заборону на експорт бензину та гасу із Росії



Також він заявив, що розглядається ідея повної заборони експорту дизельного пального.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/9YcziOOVtK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2026

За його словами, потужності найбільших нафтопереробних заводів використовуються максимально, але «треба звести до мінімуму наслідки терористичних ударів Києва».

Серед заходів для стабілізації ситуації російський правитель назвав збільшення обсягів постачання пального на внутрішній ринок та встановлення «економічно обґрунтованих цін».

Крім того, Путін заявив, що в Росії обговорюють можливість повної заборони експорту дизельного пального.

«Потрібно вжити системних заходів для стабілізації паливного ринку», – сказав він, доручивши уряду працювати над безперебійним забезпеченням пальним підприємств і громадян.

Окремо Путін наголосив на необхідності забезпечити постачання пального для аграрного сектору, заявивши, що від цього «залежить урожай».

Нагадаємо, паливна криза в Росії вже дісталася Москви – бензин зник із багатьох АЗС, а ціни на окремих заправках сягнули близько 100 рублів за літр. До слова, за даними Bloomberg, бензин у Росії подорожчав рекордно за 20 років на тлі ударів українських дронів по нафтопереробних заводах.