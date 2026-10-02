До будинків 20 депутатів Фінляндії могли проникнути сторонні: прем'єр зробив заяву

Прем'єр Петтері Орпо аявив, що влада серйозно ставиться до ситуації, оскільки йдеться про безпеку депутатів парламенту

Фінська влада отримала огляд ситуації, а поліція вже розпочала попереднє розслідування

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо отримав від відповідальних органів огляд інформації щодо безпеки депутатів після серії випадків ймовірного проникнення сторонніх осіб до помешкань парламентарів. За останні тижні таких інцидентів зафіксували щонайменше 20. Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Фінляндії, пише «Главком».

Орпо заявив, що влада серйозно ставиться до ситуації, оскільки йдеться про депутатів парламенту. За його словами, правоохоронці мають ретельно розслідувати всі обставини інцидентів.

«Я отримав вичерпний огляд подій у парламенті. Ми ставимося до цього серйозно, особливо з огляду на те, що це стосується законодавчого органу і, отже, безпосередньо – самої суті нашої демократії. Водночас ми впевнені, що органи влади ретельно розслідують події й у цьому випадку», – сказав фінський прем’єр.

Парламент Фінляндії співпрацює з поліцією Гельсінкі та Центральним кримінальним управлінням. Правоохоронці вже отримали заяви про злочини та розпочали попереднє розслідування.

Про випадки можливого проникнення до помешкань кількох депутатів стало відомо напередодні. За інформацією фінських ЗМІ, сторонні особи могли потрапити до будинків парламентарів протягом останніх тижнів. Загалом повідомлялося щонайменше про 20 таких випадків.

Обставини кожного інциденту та можливий зв’язок між ними має встановити слідство. Наразі правоохоронні органи не повідомляли про затримання підозрюваних або про мотиви можливих проникнень.

На тлі цих подій фінська влада окремо оцінює питання безпеки депутатів. Прем’єр Орпо наголосив, що ситуація потребує серйозного ставлення саме через те, що йдеться про представників законодавчого органу країни. Місцеві ЗМІ навіть допустиили, що за цим можуть стояти іноземні спецслужби, але офіційних заяв з цього приводу не було.

Варто нагадати, що президент Фінляндії Александер Стубб не боїться, що РФ нападе на його країну. Стубб запевнив, що Фінляндія готова до агресії Москви, і подякував Дональдові Трампу за активніше прагнення до переговорного припинення війни.