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Дрони атакували новозбудований склад Wildberries неподалік Москви

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували новозбудований склад Wildberries неподалік Москви
У Тверській області РФ уламки БпЛА пошкодили склад Wildberries
фото: росЗМІ

Логістичний комплекс запрацював лише наприкінці квітня, а його загальна площа мала сягнути 150 тис. кв. м

Тверську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено великий логістичний комплекс Wildberries приблизно за 150 км від Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника регіону Віталія Корольова.

За його словами, інцидент стався у Калінінському окрузі Тверської області. Корольов стверджує, що стіну складського приміщення Wildberries пошкодили «уламки безпілотника».

Після влучання на території підприємства виникло задимлення. За словами російського посадовця, його вже ліквідували. Працівники логістичного комплексу внаслідок атаки не постраждали.

Російські ЗМІ повідомляють, що йдеться про логістичний комплекс Wildberries, розташований в особливій економічній зоні «Еммаус» у Калінінському окрузі Тверської області. Відстань від об'єкта до Москви становить близько 150 км.

Комплекс є відносно новим. Першу чергу складського об'єкта площею 77 тис. кв. м ввели в експлуатацію 30 квітня 2026 року. Після завершення всього будівництва загальна площа логістичного центру становила 150 тис. кв. м.

Це не перша атака на логістичні об'єкти Wildberries на території Росії. Раніше супутниковий знімок показав наслідки удару по складу компанії у Башкортостані. Тоді вогонь знищив майже 30 тис. кв. м будівлі, що становить приблизно п'яту частину площі всього комплексу.

За оцінками аналітиків, об'єкт у Башкортостані став уже 21-м логістичним центром Wildberries у Росії, який було пошкоджено або знищено з 18 липня.

Цієї ночі безпілотники атакували й інші регіони Росії. Під ударом опинилися Москва та Ленінградська область. Зокрема, було зафіксовано пошкодження та пожежу в районі порту Усть-Луга.

Російська регіональна влада заявила про роботу протиповітряної оборони. За її даними, протягом атаки нібито було збито понад пів сотні безпілотників.

Теги: росія Wildberries

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