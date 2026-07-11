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Румунія заявила про знищення морських дронів у Чорному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Румунія заявила про знищення морських дронів у Чорному морі
У морі знайшли уламки безпілотників, які були ліквідовані
фото: Profimedia Images (ілюстративне)

Чотири інциденти сталися до вибуху дрона в порту Констанца, ще один – після нього

Біля узбережжя Румунії в акваторії Чорного моря виявили та знешкодили п'ять морських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

За словами виконувача обов'язків міністра оборони країни Раду Міруце, у морі знайшли уламки безпілотників, які були ліквідовані. Частина з них містила вибухівку, тоді як інші не становили такої загрози.

Міруце уточнив, що чотири інциденти сталися до вибуху дрона в порту Констанца, ще один – після нього. Коментуючи вибух у порту Констанца та відсутність окремого звіту румунської армії, посадовець пояснив, що в мирний час забезпечення безпеки порту не входить до повноважень військових.

До слова, Румунія звернулася до України з пропозицією змінити алгоритм роботи морських безпілотників. Бухарест також веде переговори із союзниками щодо посилення системи протиповітряної оборони країни.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що офіційно звернувся до української сторони з проханням переглянути принцип роботи морських безпілотників.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що для посилення захисту Одеси та всього Чорноморського регіону Україна планує розгорнути нову лінію оборони, основу якої складуть безпілотники-перехоплювачі.

Теги: Румунія Чорне море війна

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