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Українець розповів, що стало для нього найбільшим випробуванням під час життя у Бухаресті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Найбільшим випробуванням для українця став міський трафік, який у пікові години буквально паралізує вулиці
фото: скріншот із відео

Через постійні затори мандрівнику довелося повністю змінити свій розпорядок дня

Український блогер Ростислав Михайлишин чотири місяці прожив у Бухаресті, аби скласти власне враження про столицю Румунії. Про це він розповів у своєму відео на YouTube, повідомляє «Главком».

Насамперед чоловік відзначив, що Бухарест разюче відрізняється від інших європейських столиць кількістю зелених насаджень.

«Центр буквально потопає в деревах, а маленькі сквери і затишні куточки створюють відчуття, ніби ти постійно гуляєш якимось міні-парком», – зауважив він.

Саме за французьку архітектуру та власну Тріумфальну арку місто часто називають «маленьким Парижем».

Утім, найбільшим випробуванням для українця став міський трафік, який у пікові години буквально паралізує вулиці. Блогер розповів, як через затори одного разу спізнився на потяг.

«Я взяв таксі за годину до потяга... і ми застрягли в таких заторах, що я просто вийшов з таксі, втратив квиток на потяг, пішов на автостанцію і придбав інший квиток», – поділився він.

Через постійні затори мандрівнику довелося повністю змінити свій розпорядок дня.

«Планувати щось з самого ранку чи ввечері – це майже нереально, тому що ти просто не виберешся з того місця, де ти є, тому всі плани я, по суті, складав десь в обідній час», – розповів він.

Здивувала українця й звичка місцевих сидіти на терасах просто на тротуарах.

«Для мене велика загадка в тому, чому люди сідають на тераси, які розміщені на тротуарі... Коли я повз них отак повзу, щоби не зачепити ту каву, не зачепити ту їжу, а вони отримують від цього насолоду якусь. І в принципі стоять в черзі купа людей, щоби сісти на отаку терасу», – зазначив блогер.

Також мандрівник звернув увагу на заклади із завищеними цінами, розраховані виключно на туристів. Так, у популярному кафе «Ван Гог» звичайна чашка кави коштує $5-6 доларів, а млинці – $15-20 доларів. За його спостереженнями, такі місця заповнені переважно іноземцями, зокрема італійцями, тоді як місцеві там майже не бувають.

Серед інших цікавинок блогер відзначив якісні відокремлені велодоріжки в центрі, турніки й бруси у парках, затишний японський мікропарк та контрастну архітектуру, де поруч стоять будівлі в стилі боз-ар, комуністичні багатоповерхівки та сучасні скляні офіси.

Наостанок чоловік наголосив на відсутності мовного бар'єру.

«У Румунії класно володіють англійською мовою... Якщо ви підійдете до молодої людини і заговорите англійською, 80%, що вас розуміють, і ви зможете порозумітися та дізнатися те, що вам потрібно», – підсумував Ростислав.

Нагадаємо, українка Христина мешкає у Канаді та вважає життя в цій країні дуже дорогим тож намагається економити. Вона розповіла про власні витрати на життя в Торонто. 

Раніше українка з Харкова, яка нині мешкає у Тбілісі (Грузія), розкрила головні недоліки цієї країни. Дівчина розповіла, чому «немає кращого місця на землі, крім України».

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Теги: Румунія блогер місто потяг таксі

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