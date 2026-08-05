Україна зриває постачання російської армії ударами по Wildberries – ABC

Пошкоджено близько 10% логістичних потужностей найбільшого російського маркетплейса, а збитки вже оцінюють у понад €1 млрд

Серія українських ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries спрямована на зрив постачання спорядження та комплектувальних для російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC.

За даними видання, від минулої суботи українські сили атакували щонайменше п'ять логістичних центрів компанії. Журналісти зазначають, що внаслідок атак пошкоджено близько 10% логістичних потужностей найбільшого маркетплейса Росії.

Українська влада пояснює удари тим, що Wildberries використовується для забезпечення російських операцій із застосуванням безпілотників. Через маркетплейс волонтери передають військовим дрони, засоби зв'язку, бронежилети.

Зазначимо, що Wildberries продає комплектуючі для FPV-дронів та системи скидання боєприпасів, що використовуються у війні проти України. Крім того, на платформі можна придбати тепловізійні приціли, бронежилети та інше тактичне спорядження.

Журналісти також звернули увагу на те, що після атак компанія тимчасово призупинила роботу кількох логістичних центрів, зокрема поблизу Санкт-Петербурга. Крім того, в окупованому Сімферополі було евакуйовано один із логістичних центрів компанії. За попередніми оцінками, збитки від атак перевищили €1,054 млрд.

За інформацією ABC, наслідки відчули не лише Wildberries, а й тисячі малих підприємців, діяльність яких залежить від роботи маркетплейса. У соцмережах вони публікують відеозвернення, в яких розповідають про втрату товарів і джерел доходу.

Нагадаємо, пожежі на складах Wildberries стали ще одним ударом по фінансовій системі РФ, яка вже стикається зі зростанням проблемних кредитів, відтоком грошей із банків і дефіцитом ліквідності. Борги Wildberries перед російськими банками оцінюють у 1,3 трлн рублів. Найбільша частина цієї суми припадає на ВТБ – другий за розміром банк в Росії.

Після серії ударів українських безпілотників російський маркетплейс розпочав пошук складських приміщень у Казахстані. Джерело стверджує, що Wildberries готовий орендувати практично всі доступні логістичні об'єкти в країні.