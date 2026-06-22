Біля Криму стався найсильніший землетрус за останні місяці

У Чорному морі за кілька годин зафіксували одразу чотири підземні поштовхи, які відчули навіть жителі Севастополя

Біля узбережжя тимчасово окупованого Криму вранці 22 червня зафіксували серію землетрусів. Найпотужніший із них мав магнітуду 3,8 бала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

За інформацією фахівців, у районі Кримського півострова протягом кількох годин сталося чотири землетруси. Перший підземний поштовх був зареєстрований о 5:09, далі сейсмічну активність фіксували о 5:27, 6:14 та 7:11.

Епіцентри всіх землетрусів знаходилися у Чорному морі приблизно за 13 кілометрів від узбережжя півострова. Осередки залягали на глибині від 16 до 25 кілометрів. Магнітуда підземних поштовхів коливалася від 3,3 до 3,8 бала.

«За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних», – зазначили у Головному центрі спеціального контролю.

За даними місцевих телеграм-каналів, поштовхи відчувалися в різних районах Севастополя. Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило. Фахівці продовжують моніторинг сейсмічної ситуації в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що 31 травня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму також зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Його епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 15 кілометрів від узбережжя півострова на глибині 10 кілометрів. За оцінкою фахівців, поштовхи належали до категорії ледве відчутних і не становили загрози для населення.

Крім того, 8 травня землетрус магнітудою 2 стався поблизу міста Виноградів на Закарпатті. Підземні поштовхи були зафіксовані о 9:47 та, згідно з класифікацією сейсмологів, належали до невідчутних.